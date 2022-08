Poptávka je obrovská, USA může hostit ještě více závodů, věří šéf COTA

Už příští rok se formule 1 vrátí také do Las Vegas, tentokrát ovšem na nový městský okruh. USA tak bude v sezoně 2023 hostit tři grand prix.

Srdcem F1 v USA je texaský Austin, který v únoru prodloužil smlouvu na konání GP Spojených států o dalších pět let.

Podle šéfa Okruhu Amerik nedaleko Austinu Bobbyho Epsteina je i letos zájem o vstupenky na texaskou trať enormní a konečný počet fanoušků by ještě mohl překonat loňská čísla. Nicméně v zájmu vedení okruhu je především to, aby fanouškům nadále poskytovalo maximální zážitek.

„Dostavěli jsme novou přístupovou komunikaci na okruh, kterou jsme opravdu vážně potřebovali. Nadále se chceme soustředit na to, abychom lidem poskytli co největší zážitek,“ rozpovídal se Epstein pro Autosport.

„Nemůžeme zaručit zábavu na trati, ale můžeme se postarat o veškerý zábavný program mimo ni.“

„Naše divácká kapacita může být ještě vyšší a i to je jedna z věcí, na které se chceme soustředit do příštích let.“

Šéf Okruhu Amerik mimo jiné prozradil, že se v Austinu pracuje na projektu nové tribuny pro dalších 6000 diváků. Zájem o F1 je v USA podle Epsteina tak vysoký, že se v Americe v blízké budoucnosti můžou jezdit i více než tři velké ceny za rok.

„Aktuální poptávka po F1 v USA je neuvěřitelná. Určitě se tu uživí tři závody a myslím, že by bez problémů mohli vzniknout i další.“

Miami by se mělo do budoucna udržet ve svém květnovém termínu a noční závod v Las Vegas se pojede za rok v listopadu. Jaký bude další rozvoj F1 v USA? Líbil by se Rogerovi Penskemu návrat „královny motorsportu“ na jeho okruh v Indianapolis? To ukáže až čas.