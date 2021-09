Poprvé v Zandvoortu. Pirelli věří, že to zvládne i bez speciálních pneumatik

12:05 | Charouz pokračuje ve změnách sestav. Po formuli 3 tentokrát ve formuli 2, kde za něj pojede Enzo Fittipaldi. Brazilec jezdil letos pro Charouze ve F3. Nahradí Davida Beckmanna, který podle svých slov končí z finančních důvodů.

16:52 | Na prodej je monopost F1. Za Minardi M198 dáte necelých 13 milionů | Na prodej je monopost F1. Za Minardi M198 dáte necelých 13 milionů odkaz

16:27 | Jean Todt potvrdil, že se chystají změny pravidel kvůli tomu, co se stalo v Belgii. Mělo by to být tématem zasedání Komise F1 dne 5. října.

31. srpna | Dle naší ankety na Twitteru by 55,7 % z vás body za nedělní (ne)závod neudělilo, 44,3 % udělilo. Hlasovalo 461 lidí.