Poprvé po roce má Verstappen auto, které dělá to, co chce, zní z Red Bullu

Max Verstappen si dojel pro letošní druhé vítězství. Po startu se dostal před Piastriho a poté už kontroloval situaci až do cíle. Pomohl mu virtuální safety car, ale ten skutečný vymazal jeho náskok.

„Funguje to, a je to poprvé po téměř roce, co měl auto, které je vyvážené a dělá to, co chce,“ řekl Helmut Marko pro ORF.

Podobně mluví také Christian Horner. „Myslím, že jsme auto dostali do dobrého pracovního okna,“ řekl pro Sky Sports.

„Díly, které jsme přivezli, fungují. Jakmile máte vyvážené auto, můžete kontrolovat teploty pneumatik – a to byl klíč.“

Red Bull si pochvaluje především první stint. „Byl dlouhý na středně tvrdých pneumatikách a my jsme měli dokonce lepší správu pneumatik než McLaren,“ dodal Horner.

V mistrovství světa Verstappen snížil svou ztrátu na Oscara Piastriho na 22 bodů.

„Myslím, že v roce 2012 jsme (se Sebastianem Vettelem) byli po letní přestávce přes 40 bodů pozadu,“ řekl Marko. “A taky jsme to dohnali. Musíme každý víkend podat naprosto perfektní výkon. Jinak proti McLarenům nemáme šanci.“