Poplatek za vstup do F1 se má zvýšit. Nejdříve na 600 milionů dolarů, pak na ještě vyšší částku

Pokud chce někdo vstoupit do Formule 1, tak musí zaplatit 200 milionů dolarů. Peníze jsou následně rozděleny mezi stávající týmy. Je to kvůli tomu, že více týmů znamená více dílů koláče, ze kterého se rozdělují peníze z komerčních práv. A když máme 11 dílů, jsou díly samozřejmě menší, než když jich je 10.

Současná Concordská dohoda, pojmenovaná podle Náměstí svornosti, na kterém se nachází sídlo FIA v Paříži, končí na konci příštího roku. Týmy a F1 už jednají o nové.

Její součástí má být také navýšení vstupního poplatku, protože všichni věří, že F1 je dnes populárnější a vydělává více.

Už delší dobu se spekuluje, že se suma navýší až na 600 milionů dolarů. Podle Autosportu bude ale nová dohoda obsahovat vzorec. Pokud by někdo do F1 vstoupil v roce 2026, zaplatí 600 milionů. Částka se ale od roku 2028 zvýší na 700 milionů dolarů.

Součástí této částky je dodatečná podmínka, že nový tým nezíská nárok na žádné prize money za první rok, kdy bude závodit v F1.

F1 i současné týmy dlouhodobě říkají, že pokud chce někdo do šampionátu vstoupit, měl by tak učinit spíše odkoupením některého z týmu. Jako poslední to udělalo Audi, které již dokončuje plné převzetí Sauberu.