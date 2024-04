Pondělník webu F1sport: Nová smlouva pro Alonsa, spekulace kolem Sainze

V uplynulém týdnu se sice nezávodilo, ale zato začala nabírat na obrátkách tzv. „silly season“. Aston Martin totiž potvrdil prodloužení spolupráce s Fernandem Alonsem, zatímco italská média začala spekulovat o přestupu Carlose Sainze do Mercedesu.

Pondělí

Den po Grand Prix Japonska jsme vydali náš tradiční přehled „vítězů“ a „poražených“ uplynulé velké ceny. Mezi vítěze se po jednozávodové odmlce vrátil Max Verstappen, zatímco mezi poraženými byli tentokrát Daniel Ricciardo či Mercedes.

Úterý

V úterý přinesl britský Autosport informaci, že FIA bude muset přehodnotit koncept plánovaného využívání aktivní aerodynamiky od sezony 2026. Vše nasvědčuje tomu, že vozy F1 budou mít za dva roky pohyblivé prvky nejen v rámci zadního křídla, ale křídle předním.

Středa

Italská stáj Prema, která je známá především z úspěšného působení v juniorských formulových šampionátech, oznámila, že od sezony 2025 bude závodit také v zámořském seriálu IndyCar.

Čtvrtek

Ve čtvrtek Aston Martin potvrdil, že podepsal novou víceletou smlouvu s dvojnásobným mistrem světa F1 Fernandem Alonsem. Pokud Španěl kontrakt dodrží, znamená to, že v F1 vydrží nejméně do věku 45 let.

Pátek

Italská média v pátek zveřejnila spekulaci, že se Carlos Sainz dohodl s Mercedesem na roční smlouvě s opcí, která by platila od sezony 2025.

Ve stejný den F1 rovněž zveřejnila kalendář pro příští ročník. Podle očekávání se bude začínat v Austrálii.

Sobota

O víkendu odstartovala nová sezona Evropské Le Mans Series. Mezi účastníky nechybí ani Robert Kubica či Felipe Drugovich.

Neděle

McLaren je v letošní sezoně zatím třetím nejsilnějším týmem. Britský tým má však podle svého šéfa políčeno na Ferrari, které je zatím jak výkonnostně, tak bodově druhé.