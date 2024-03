Pondělník webu F1sport: Nečekaný debut Bearmana, ale i další dominantní triumf Verstappena

Pondělí:

V pondělí britská BBC přinesla zprávu o tom, že nespecifikovaný informátor obvinil šéfa FIA Muhammada bin Sulajima z toho, že ovlivnil výsledky loňské GP Saúdské Arábie. První muž Mezinárodní automobilové federace se měl provinit tím, že nechal odvolat penalizaci pro Fernanda Alonsa, díky čemuž si Španěl mohl ponechat třetí místo v cíli.

Úterý:

V úterý Saúdská Arábie představila nový okruh, který by měl v dohledné budoucnosti hostit závody F1, a to místo nynější dráhy v Džiddě. Trať by měla vyrůst ve městě Qiddiya a měla by mít převýšení 108 metrů.

Středa:

Během středečního mediálního dne před GP Saúdské Arábie se Max Verstappen vyjádřil ke spekulacím, které hovoří o tom, že by kvůli interním sporům mohl Nizozemec opustit Red Bull a zamířit do Mercedesu.

Čtvrtek:

Ve čtvrtek britská média informovala, že Red Bull suspendoval členku týmu, která měla obvinit šéfa rakouské stáje z nevhodného chování.

Pátek:

Jen krátce před třetím tréninkem pro GP Saúdské Arábie vydalo Ferrari prohlášení, že Carlos Sainz bude muset kvůli akutní operaci slepého střeva vynechat zbývající závodní program v Džiddě. Španěla v kokpitu vozu Ferrari nahradil 18letý debutant Oliver Bearman.

Sobota:

Sobotní Velkou cenu Saúdské Arábie nepřekvapivě ovládl Verstappen, který o 13 sekund porazil svého týmového kolegu Sergia Péreze. Nováček Bearman získal body za sedmou příčku.

Neděle:

Jedním z témat závodu v Džiddě byl i „ulitý“ start v podání Landa Norrise. FIA nicméně později vysvětlila, proč nakonec nebyl Brit potrestán.