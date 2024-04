Pondělník webu F1sport: Liberty Media kupuje MotoGP a další vítězství pro Verstappena

Pondělí

Ačkoliv se na prvního apríla nedá věřit všemu, co média napíší, tato informace byla z kategorie pravdivých. Liberty Media, která je držitelem marketingových práv pro F1, informovala o tom, že získala většinový podíl ve společnosti Dorna, která ovládá motocyklový šampionát MotoGP.

Úterý

V úterý McLaren oznámil, že v jeho řadách končí po pouhých třech měsících inženýr David Sanchez. Francouz ve Wokingu zastával roli jednoho z technických ředitelů, ale podle týmu jeho pracovní pozice neodpovídala tomu, na čem se Sanchez s McLarenem před nástupem domluvili.

Středa

Pětinásobný vítěz Le Mans a bývalý pilot F1 Emanuele Pirro na svém Instagramu uvedl, že po roce končí v roli šéfa jezdecké akademie McLarenu. Podle Autosportu by na juniorský program měla nově dohlížet Stephanie Carlinová.

Čtvrtek

Krátce před Velkou cenou Japonska se mistr světa F1 z let 2010 až 2013 Sebastian Vettel nechal slyšet, že přemýšlí o návratu do královny motorsportu. Podle Němce, který v poslední době testoval i hypercar Porsche, to však není jeho úplnou prioritou.

Pátek

Mercedes potvrdil, že motor, který nedovolil Lewisi Hamiltonovi dokončit Velkou cenu Austrálie již nebude použitelný. Brit má tak nyní o motor méně a je o něco blíže penalizaci.

Sobota

Ani ve čtvrté letošní kvalifikaci nenašel Max Verstappen přemožitele. Druhé místo na startovním roštu si pojistil jeho kolega Serigo Pérez.

Neděle

V neděli Red Bull v Suzuce potvrdil, že mu místní okruh náramně svědčí. Verstappen tam totiž vyhrát potřetí v řadě a dominanci rakouské stáje potvrdil druhým místem Pérez. Třetí Sainz z Ferrari ztratil na vítěze více než 20 sekund.