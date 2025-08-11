Pondělník F1sport: Začátek letní pauzy či testy na Hungaroringu

F1 sice během uplynulého týdne vstoupila do letní přestávky, ale i tak se některé týmy vydaly na dráhu.
Pondělí
V pondělí se objevila informace, že by bývalý šéf stáje Haas Guenther Steiner mohl převzít tým z motocyklového seriálu MotoGP
Úterý
Šéf McLarenu Zak Brown si pochvaluje konec Christiana Hornera u Red Bullu. Podle Američana se z F1 nyní stane přívětivější prostředí.
Středa
Ve středu na Hungaroringu skončily dvoudenní testy, během kterých vybrané týmy testovaly pneumatiky Pirelli. Testy příliš nevyšly Francovi Colapintovi, který havaroval.
Čtvrtek
Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone se nechal slyšet, že by Lewis Hamilton měl raději ukončit kariéru.
Pátek
Věděli jste, že i letní přestávka má v F1 svá pravidla? Více informací o tom, co týmy F1 nesmí dělat během dvoutýdenního období klidu, si můžete přečíst v našem článku z minulého pátku.
Sobota
V sobotu jsme vydali další díl našeho Podcastu F1sport. Zaměřili jsme se v něm na Velkou cenu Maďarska, ale například i na současné potíže Lewise Hamiltona.
Neděle
Čeští závodníci získali v posledních 25 letech celkem devět výher, co se nejvyšších juniorských okruhových kategorií týká. Co o nich víte?