Pondělník F1sport: Spekulace ohledně jedenáctého týmu a čtvrtý titul pro Verstappena

Pondělí

Do Vánoc nyní zbývá přesně jeden měsíc. Pokud zatím nemáte nakoupené dárky, můžete se inspirovat přehledem knih o F1, které jsou nyní na českém trhu. Více v našem pondělním článku.

Úterý

Z pohledu některých statistik lze Lewise Hamiltona považovat za nejúspěšnějšího pilota F1 již nyní. Podle Jacquese Villeneuvea by Brit mohl svoji pozici největšího jezdce historie královny motorsportu potvrdit tím, kdyby ještě získal titul s Ferrari.

Středa

Po letošní sezoně opustí Carlos Sainz Ferrari a zamíří do Williamsu. V našem článku z minulé středy se můžete dočíst, proč si Španěl vybral právě tento tým.

Čtvrtek

Ještě před letošní GP Las Vegas vydala FIA novou technickou směrnici, která se týká tzv. kluzných desek.

Pátek

Ačkoliv se zdálo, že se F1 nového týmu dočká nejdříve v roce 2028, nakonec by vše mohlo být jinak. Podle posledních spekulací by startovní rošt mohlo již v sezoně 2026 rozšířit americké GM, a to konkrétně prostřednictvím značky Cadillac.

Sobota

Kvalifikaci na letošní Velkou cenu Las Vegas ovládl George Russell, který si tak připsal svoji třetí letošní pole position.

Neděle

V letošní Velké ceně Las Vegas kraloval Mercedes, který zásluhou Russella a Hamiltona získal první double od roku 2022. Po závodě však byla hlavní pozornost upřena Verstappenovi, který si díky páté příčce v Nevadě pojistil čtvrtý titul mistra světa.