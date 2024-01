Pondělník F1sport: McLaren představil nové zbavení, Wolff podepsal novou smlouvu

Pondělí

V pondělí vyšel v britském deníku The Daily Telegraph rozhovor s Totem Wolffem, ve kterém šéf Mercedesu uvedl, že se nedávno dohodl s ostatními akcionáři týmu (vedle něj stáj vlastní také společnosti Daimler a INEOS) na prodloužení své smlouvy. Šéfem Mercedesu by měl zůstat nejméně do konce roku 2026.

Úterý

V úterý McLaren jako první tým zvřejnil své zbarvení pro sezonu 2024.

Středa

Ve středu Mezinárodní automobilová federace představila časy startů všech letošních závodů. Mnohými krizitovaný čas startu GP Las Vegas zůstal bezezměn, o půl hodiny později pak letos, v porovnání s ročníkem 2023, odstartuje GP Miami.

Čtvrtek

Red Bull vloni naprosto dominoval, když vyhrál 21 z 22 velkých cen. Podle výkonného ředitele McLarenu Zaka Browna hrozí, že se tato situace může letos opakovat.

Pátek

V rozhovoru pro německý deník Bild bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone uvedl, že by Max Versatppen dokázal vyhrávat i v případě, že by nezávodil pro Red Bull, ale například pro Ferrari či Mercedes.

Sobota

V našem sobotním článku jsme se zaměřili na to, kteří jezdci nejčastěji porušují maximální povolenou rychlost v boxové uličce. Mezi největší hříšníky se v tomto ohledu řadí Stroll a Čou.

Nědele

Bývalý pilot F1 Robert Kubica v rozhovoru pro list La Gazzetta dello Sport promluvil o angažmá u Ferrari, o které ho připravila nehoda v rallye v roce 2011.