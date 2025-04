Pondělník F1sport: Dozvuky Velké ceny Saúdské Arábie či oficiální odhalení podoby Madringu

Pondělí

Každá velká cena má své „vítěze“ i „poražené“. Platilo to i o uplynulé Velké ceně Saúdské Arábie. Více o tom, které jezdce jsme do daných kategorií tentokrát zařadili, se můžete dočíst v našem článku z minulého pondělí.

Úterý

Šéf Mercedesu Toto Wolff dal jasně najevo, že se mu nelíbí diskuze, které se týkají úprav motorových pravidel, které mají vstoupit v platnost v příštím roce.

Středa

Ve středu FIA oficiálně schválila automobilku General Motors coby nového dodavatele pohonných jednotek ve formuli 1. GM by měl v této roli do královny motorsportu vstoupit v roce 2029, tedy tři roky poté, co začne nasazovat vlastní tým.

Čtvrtek

Představitelé rýsujícího se okruhu v Madridu zveřejnili video s virtuálním průjezdem novou tratí, která bude od roku 2026 dějištěm GP Španělska.

Pátek

Dočká se okruh v hlavním městě Mexika nové smlouvy? Podle posledního vyjádření tamní starostky ano.

Sobota

Týmový šéf Astonu Martin Andy Cowell promluvil o současné pracovní náplni Adriana Neweyho. Podle Cowella se legendární inženýr věnuje výhradně práci na monopostu pro sezonu 2026.

Neděle

V neděli uplynulo přesně 50 let od chvíle, kdy se Lella Lombardiová stala první ženou, která dokázala bodovat v závodě F1. Co o ní a dalších ženách v F1 víte? Vyzkoušejte si náš kvíz.