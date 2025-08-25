Pondělník F1sport: Diskuze kolem nových pravidel či Bottasovo rýsující se angažmá u Cadillacu | Foto: Getty Images / Clive Rose

Foto: Getty Images / Clive Rose 

Pondělník F1sport: Diskuze kolem nových pravidel či Bottasovo rýsující se angažmá u Cadillacu

Jakub Knoll
25. srpna 2025

V uplynulém týdnu, kdy pokračovala letní přestávka, se nejvíce psalo o nových technických pravidlech, ale třeba také o budoucnosti Valtteriho Bottase u Cadillacu.

Pondělí

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur přiznal, že italská stáj a Lewis Hamilton podcenili start vzájemné spolupráce, která se zatím nevyvíjí podle všeobecných očekávání.

Úterý

FIA i nadále pracuje na nových technických pravidlech pro sezonu 2026, aby maximálně zmírnila jejich možné negativní dopady na dění na dráze.

Středa

Ve středu se objevila na několika webech informace, že se Valtteri Bottas již domluvil na smlouvě s týmem Cadillac, který do F1 vstoupí v příštím roce.

Čtvrtek

Ve čtvrtek jsme vám přinesli rozhovor s Pavlem Gellenerem, který je inženýrem týmu VAR ve formuli 2.

Pátek

Šéf Sepangu přiznal, že pokud by měla být GP Malajsie navrácena do kalendáře F1, stálo by to pořadatele více než 70 milionů dolarů ročně.

Sobota

Dočkáme se návratu jména Caterham do F1? Investor z Kuvajtu na tom začíná pracovat.

Neděle

Přestože je GP Německa v rámci historie F1 tradičním závodem, podle šéfa F1 Stefana Domenicaliho se zatím návrat této velké ceny do kalendáře ani nechystá.

Doporučujeme

Články odjinud