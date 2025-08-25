Pondělník F1sport: Diskuze kolem nových pravidel či Bottasovo rýsující se angažmá u Cadillacu

V uplynulém týdnu, kdy pokračovala letní přestávka, se nejvíce psalo o nových technických pravidlech, ale třeba také o budoucnosti Valtteriho Bottase u Cadillacu.
Pondělí
Šéf Ferrari Frédéric Vasseur přiznal, že italská stáj a Lewis Hamilton podcenili start vzájemné spolupráce, která se zatím nevyvíjí podle všeobecných očekávání.
Úterý
FIA i nadále pracuje na nových technických pravidlech pro sezonu 2026, aby maximálně zmírnila jejich možné negativní dopady na dění na dráze.
Středa
Ve středu se objevila na několika webech informace, že se Valtteri Bottas již domluvil na smlouvě s týmem Cadillac, který do F1 vstoupí v příštím roce.
Čtvrtek
Ve čtvrtek jsme vám přinesli rozhovor s Pavlem Gellenerem, který je inženýrem týmu VAR ve formuli 2.
Pátek
Šéf Sepangu přiznal, že pokud by měla být GP Malajsie navrácena do kalendáře F1, stálo by to pořadatele více než 70 milionů dolarů ročně.
Sobota
Dočkáme se návratu jména Caterham do F1? Investor z Kuvajtu na tom začíná pracovat.
Neděle
Přestože je GP Německa v rámci historie F1 tradičním závodem, podle šéfa F1 Stefana Domenicaliho se zatím návrat této velké ceny do kalendáře ani nechystá.