Pondělník F1sport: Bourání na Hungaroringu či Show Red Bullu v Praze

Formule 1 si i v minulém týdnu užívala letní přestávku, přesto o sobě dávala vědět – a to i u nás v České republice.

Pondělí

Dočká se Jack Doohan své šance v F1? To zatím nevíme jistě, ale například mistr světa z roku 1996 Damon Hill tvrdí, že by si mladý Australan závodní sedačku zasloužil.

Úterý

V minulosti se mnohokrát hovořilo o tom, že by do F1 mohlo vstoupit Porsche. Šéf německé značky pro motorsport však uvedl, že o této možnosti slavná automobilka v současné době neuvažuje.

Středa

Ve středu jsme vydali první část rozhovoru s jezdcem Jaroslavem Honzíkem, který se letos vrátil k závodění po dlouhé 18leté přestávce.

Čtvrtek

Věděli jste, že v současné F1 působí hned 13 jezdců, kteří dokázali vyhrát alespoň jednu velkou cenu? Více podrobností se můžete dočíst v článku, který jsme publikovali ve čtvrtek.

Pátek

Flavio Briatore se zamyslel nad tím, kdy by mohla skončit dlouhá kariéra Fernanda Alonsa v F1. Podle italského manažera a současného poradce stáje Alpine by to mohlo být v roce 2026.

Sobota

V sobotu se v Praze uskutečnila akce Red Bull Showrun, během které se v ulicích hlavního města objevil i monopost RB07 z roku 2011.

Neděle

Bývalý mistr světa z roku 1997 Jacques Villeneuve se nechal slyšet, že Carlos Sainz dokáže méně podléhat tlaku než jeho týmový kolega Charles Leclerc.