Pondělík F1sport: Spekulace kolem Péreze a Bottase či oficiální konec Hornera u Red Bullu

Zatímco si piloti a týmy F1 užívají letní pauzy, spekulace ohledně jezdecké sestavy nového týmu Cadillac začaly opět ožívat.
Pondělí
Výkonný ředitel McLarenu Zak Brown při příležitosti startu letní přestávky sdílel s fanoušky dopis, ve kterém shrnul dosavadní průběh sezony a zároveň v něm uvedl, že Oscar Piastri i Lando Norris dostanou v boji o titul od týmu stejnou podporu.
Úterý
Šéf Mercedesu Toto Wolff naznačil, že by se rezervní pilot německé stáje Valtteri Bottas měl v příštím roce dočkat závodní sedačky. Uvidíme Fina v barvách týmu Cadillac?
Podle dalších spekulací pak Cadillac jednu ze svých sedaček již vyřešil, když se údajně domluvil na spolupráci se Sergiem Pérezem.
Středa
Ve středu se na internetu objevily fotografie, podle kterých se na dovolené na Sardinii potkali šéf Mercedesu Toto Wolff a Max Verstappen. Domlouvali snad budoucí spolupráci...?
Čtvrtek
V příštím roce se slova ujmou nové pohonné jednotky. Podle FIA se však nedočkáme opakování situace z roku 2014, kdy po změně regulí v oblasti motorů došlo k dominanci jednoho výrobce (Mercedesu).
Pátek
Přemýšleli jste někdy nad tím, zda se více lidí dostalo do F1, nebo do vesmíru? V našem pátečním článku jsme se pokusili na tuto otázku odpovědět.
Sobota
Vrátí se do kalendáře F1 Velká cena Portugalska? Podle tamního předsedy vlády se na tom intenzivně pracuje.
Neděle
Bývalého pilota F1 Daniela Ricciarda potkala v rodné Austrálii nepříjemnost v podobě pádu z motorky. Podle dostupných informací by však jeho zranění neměla být vážná.