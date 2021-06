Pomohla výměna šasi? Piloti Mercedesu si nejsou jisti

Valtteri Bottas (1./2.)

Finský závodník v posledních týdnech neprožíval nejšťastnější období. Dvakrát za sebou nebodoval a v průběžném pořadí je šestý. Ve Francii však viditelně pookřál. Stojí za tím prohození šasi s Lewisem Hamiltonem?

„Netuším, zda je to tratí nebo autem. Cítím se ale mnohem lépe než před dvěma týdny, to je jasné. Cítím, že jsme do víkendu vstoupili správnou nohou. Všechno bylo v pohodě a jelo se mi pohodlně,“ prohlásil Bottas spokojeně.

Lewis Hamilton (2./3.)

Úřadující mistr světa výměnu s Bottasem nepřeceňuje.

„Je to prostě jiná trať. Jen opravdu vzácně se stává, že by mezi oběma vozy byl nějaký rozdíl. Hledám všechny možnosti pro zlepšení. Udělali jsme mnoho změn, máme přes noc co studovat. Doufáme, že to zítra bude lepší.

Ale jistí si budeme, až vyjedeme na trať. Časy nevypadají zas tak zle, jsme ve hře. Myslím, že pro všechny to tento víkend bude obtížné. Nevím, jestli to je teplotami asfaltu nebo pneumatikami. Jsou tu skutečně hodně nahuštěné, víc než kdy jindy.

Kdo ví, co za tím stojí. Hodně to klouže a není to jednoduché,“ řekl Hamilton.