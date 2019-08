Pomohla mi práce pro Williams, říká první šampiónka W Série

Vítězství Chadwick není žádným velkým překvapením. Ze všech účastnic prvního ročníku W Série měla před startem série asi nejlepší výsledky a nejvíce zkušeností.

Britka přiznala, že ji pomohla také práce pro Williams, kde pracuje na simulátoru.

„Myslím, že mi to rozhodně pomohlo,“ řekla Chadwick pro thecheckeredflag.co.uk.

„To, co dělám na simulátoru, je určitě něco jiného. Je to úplně jiné zvíře, ale mohu porovnávat sebe s Georgem a Robertem. Mohu se hodně naučit z jejich zpětné vazby, technické zpětné vazby a ze všeho, co dělají.“

Chadwick nyní dostane 500 tisíc dolarů na další kariéru. Může jít do jiné série, nebo zůstat ve W Series. Zmiňuje formuli 3, ale nevylučuje ani to, že zůstane ve W Series. Příští rok se budou za pořadí v ženské formuli udělovat také body pro superlicenci.

„Chci se připravit na vyšší úroveň, pokud jde o fyzické požadavky. Pokud se posadím do vozu F2 nebo cokoliv jiného, budu na to připravena.“