Pomalu, ale jistě. Audi se připravuje na vstup do F1, daří se i „politicky“

Audi vstoupí do F1 oficiálně v roce 2026, kdy začnou platit nová pravidla ohledně pohonných jednotek a bude jedním z výrobců. Prvním zákazníkem bude vlastní tým – Audi postupně kupuje Sauber.

Okolo vstupu Audi se hodně spekulovalo, což přiživovaly i některé změny uvnitř samotné automobilky. Nedávno ale bylo potvrzeno, že Audi převezme dokonce 100 % týmu. Dosavadní majoritní akcionář Finn Rausing tak předá všechny své akcie.

Audi se muselo dohodnout také s Ferrari. Letos a příští rok bude tým ještě používat pohonné jednotky z Maranella. Pokud by Ferrari nechtělo Audi své motory dodávat, museli by se Němci poohlédnout rychle jinde, případně by do hry vstoupila FIA, která by pak nařídila Renaultu, aby pohonné jednotky dodával (má nejméně zákazníků). Zatím je ale vše v pořádku. Konec konců Fred Vasseur působil předtím právě v Hinwilu.

V továrně týmu postupně roste počet zaměstnanců. Z 550 se zvýšil na 650. Cílem je asi 900 zaměstnanců. Řada expertů z Red Bullu, Mercedesu nebo Ferrari je „na cestě“ a čeká, až jim smluvní doložky umožní nastoupit jinam.

Větší počet zaměstnanců vyžaduje také větší prostory. Jedna budova továrny bude kompletně přestavěna, další bude rozšířena o několik pater. Pohonná jednotka vzniká samozřejmě jinde – v továrně Audi v Neuburgu na Dunaji.

Daří se i politicky

Všechny týmy dnes pracují pod rozpočtovým stropem. Do něj se počítají také mzdy zaměstnanců – kromě jezdců a několika nejvýše postavených osob (většinou šéf týmu, technický ředitel, sportovní ředitel apod.).

Ve Švýcarsku jsou ale vyšší mzdy než ve Velké Británii, kde sídlí většina týmů. Podle Auto Motor und Sport si Andreas Seidl připsal velký úspěch. Od roku 2026 bude v rámci rozpočtového stropu platit pro Švýcarsko změna. Mzda ve výši například 150 000 švýcarských franků bude v rozpočtovém stropu započítána jako mzda ve výši 100 000 franků.

Seidl tak může postupně navýšit počet zaměstnanců, aniž by musel snižovat výdaje na vývoj.