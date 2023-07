Pomalá zastávka, překročení rychlosti, krátká hadička na pití a špatná vysílačka. Leclerc se závodem protrápil

Charles Leclerc z Ferrari má za sebou náročnou Velkou cenu Maďarska formule 1, ve které obsadil sedmé místo.

Cílem přitom Monačan projel šestý, po přičtení pětisekundové penalizace za překročení rychlostního limitu v boxech jej ale ve výsledcích přeskočil George Russell. To ale nebyl jediný problém, který jej v závodě na Hungaroringu potkal. Při zastávce v boxech musel mechanik vyměnit pneumatickou pistoli.

„Zastávka byla celkem pomalá a měli jsme pětisekundovou penalizaci za rychlost v boxech. Další náročný víkend,“ řekl Leclerc.

„Celkově jsem frustrovaný, protože jsem měl pocit, že s rychlostí, kterou jsme dnes měli, tak i když jako jezdec máte pocit, že odvádíte dobrou práci, nikdo to nevidí. Ale když se vám nedaří, všichni si toho všimnou. Je to složité, nakonec je to ale součást hry.“

Po druhém místě v Rakousku obsadil Leclerc v Británii páté a dnes v Maďarsku sedmé místo. „Výsledek je dnes mnohem horší, než jaký z toho mám pocit.

„První stint byl docela dobrý, pomalá zastávka nás pak dostala za Lance (Strolla). Musel jsem hodně tlačit, pak jsme byli s Carlosem (Sainzem), kde jsme ztratili trochu času.

„Ve třetím stintu jsem znovu zatlačil a auto bylo znovu docela dobré. Mám pocit, že výsledek vypadá hůře, než jak to ve skutečnosti bylo, ale je jasné, že hlavně ve srovnání s Landem (Norrisem) jsme pozadu.“

Během závodu se Leclerc musel potýkat s dalším problémem. Před startem zjistil, že jeho hadička na pití je příliš krátká a nedosáhne až do úst.

„Neměl jsem vodu. Těsně před startem jsem si uvědomil, že hadička je příliš krátká, takže jsem se nemohl napít.“

Kromě toho měl místy problémy komunikovat také se svým inženýrem Xavierem Marcosem Padrosem.

„Máme také spoustu problémů s vysílačkou. Inženýr nerozumí jednomu ze čtyř slov, protože máme už asi tři nebo čtyři závody problém s vysílačkou. Musíme to opravit.“

Jedna z vysílaček se dostala i do televizního přenosu, kdy Leclerc řekl, že jejich strategie „nedává smysl“, na což mu inženýr odpověděl: „Diskutujeme o tom a uděláme to na konci.“

„Tón mého hlasu je docela vysoký, protože se potřebuji smšet. Chtěl jsem se jen ujistit, že mě špatně pochopili a že jsem chtěl být agresivní dříve, ne později. Takže to bylo jen o vyjasnění kvůli našim problémům s vysílačkou.“

Sainz osmý

Za svým týmovým kolegou dojel na osmém místě Carlos Sainz.

„Měli jsme dobrý start, vydělali jsme pět pozic v prvním kole, a celý první stint na měkké sadě byl velmi dobrý, kdy jsme dokázali natáhnout životnost pneumatiky,“ řekl Sainz.

„Bohužel na tvrdé sadě jsme se v delším stintu trápili s opotřebením zadních pneumatik a neměli jsme rychlost jezdců vpředu, což je v tuto chvíli naše největší slabina. Na této trati jsme čekali více.“