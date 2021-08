Poloviční body byla odměna za statečnost v kvalifikaci, říká Brawn

„Je docela vzácné vidět víkend, kdy je počasí tak intenzivní a tak konzistentní. Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby závod bezpečně odstartoval,“ uvedl Ross Brawn.

„Bezpečnost je na prvním místě. A nebylo dostatečně bezpečné pokračovat v závodě. FIA udělala to nejlepší, co mohla, za velmi náročných okolností, jaké jsme nezažili už desítky let.“

„Byla udělena polovina bodů. Není to ideální, ale pokud nemůžete někoho odměnit za závod, odměňte ho za statečnost v kvalifikaci.“

„Kolo, které George Russell zajel v kvalifikaci by mělo být při absenci plnohodnotného závodu odměněno. Jak říkám, není to ideální, ale bylo to takové, jaké to bylo. Počasí nám v neděli prostě nepřálo.“

Podle Brawna Russell prokazuje, že si zaslouží sedačku u Mercedesu. Podle posledních spekulací by měl být potvrzen v Monze, kde současně Alfa Romeo potvrdí příchod Valtteriho Bottase. U týmu nahradí Kimiho Räikkönena.

„Nemá vůz do první řady, ale v záludných podmínkách v kvalifikaci potrápil lidi s mnohem lepšími vozy, než měl on. Podle mého názoru existuje pro Mercedes v příštím roce pouze jedno rozhodnutí, pokud jde o druhou sedačku.“