Poloplná sklenice Júkiho Cunody. Vrátil se s čistou hlavou a vysokou motivací, říká Mekies

Red Bull si vybral Lawsona, který má na kontě 11 startů ve F1, místo Cunody, který jich má 87.

Japonec tak zůstává u týmu Racing Bulls a jeho budoucnost je nejistá. Už vloni připustil ukončení spolupráce Christian Horner. Na konci roku navíc skončí partnerství s Hondou. Je tedy reálné, že se bude muset Cunoda poohlédnout jinde. Pokud chce mít šanci, musí letos podat dobré výkony.

Podle šéfa Racing Bulls Laurenta Mekiese byl Cunoda rozhodnutím Red Bullu zklamaný, ale nyní vidí spíše sklenici poloplnou než poloprázdnou.

„Když v lednu padlo rozhodnutí, byl zklamaný a to právem. Ale v lednu se vrátil s čistou myslí a s vysokou motivací. Udělal tím na mě dojem,“ řekl Mekies pro The Race. „Je smířený s tím, co se stalo. A je tady, aby udělal další krok.“

Cunoda má nového manažera – bývalého jezdce Diega Menchaca. Tým pak dává jasně najevo, že je připraven udělat vše pro to, aby Cunodovi poskytl, co potřebuje.

„Je to závazek, který jsme přijali všichni společně – že kolem něj vytvoříme takové prostředí, aby v roce 2025 udělal Júki další krok.“

„Po prvních jízdách jsme viděli Júkiho, který během tří dnů jezdil velmi dobře a poskytl nám klíčovou technickou zpětnou vazbu,“ řekl Mekies o předsezónních testech.

„Júki je náš lídr. Má zkušenosti a myslím, že tuto zimu opravdu udělal další krok, pokud jde o technickou zpětnou vazbu. Hned po testu nám dal opravdu velmi, velmi ostrou a přesnou technickou zpětnou vazbu. A myslím, že se této vůdčí role ujímá dobře a táhne tým kupředu.“