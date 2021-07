Pole position získá vítěz sprintu. Podle Vettela je to špatně

Podle formule 1 získá pole position oficiálně i pro historické tabulky jezdec, který vyhraje sprintovou kvalifikaci. Má to logiku, protože pole position znamená první místo na startovním roštu a nikoliv nutně vítězství v kvalifikaci. Sebastianu Vettelovi se to ale nelíbí.

„Myslím, že je to špatně,“ řekl Vettel. „Pole position je dosažený nejrychlejší čas na kolo nebo nejrychlejší čas na kolo v kvalifikaci. Teď je v tom trochu zmatek.“

„Samozřejmě záleží na tom, zda je to jednorázová záležitost, pak to nezpůsobí takovou škodu, ale jestli nakonec budeme mít příští rok nebo v budoucnu deset sprintových závodů, pak si myslím, že je to prostě trochu divné. Pole position by měl získat ten, kdo zajede nejrychleji jedno kolo.“

Podle Vettela by se vítězství ve sprintu mělo označovat jinak. „Je to nová disciplína, před 50 lety ji neměli a teď ji máme, takže stačí přidat novou kolonku do statistik.“

Přesnější názor na nový formát zatím Vettel nemá. „Bude zajímavé sledovat, zda se to lidem bude líbit, nebo ne. Myslím, že hlavní závod musí být vždy v neděli, jinak nemá smysl se zdržovat do neděle, můžeme jet domů, nebo zakončit víkend v sobotu večer.“

„Jsem poměrně otevřený, protože je to tak, jak to je. Nezmění se to, ať si říkáme, co chceme. Uvidíme, třeba to bude opravdu dobré. Obecně si myslím, že je v pořádku být v tomto směru otevřený.“