Pole position je po náročném víkendu trochu nečekaná, říká Verstappen

Ve všech třech trénincích skončil Verstappen druhý, v první i druhé části kvalifikace byl až třetí, až v měřených pokusech v Q3 pořádně zrychlil a navázal na svoje pole position z Bahrajnu a Saúdské Arábie.

„Bylo to trochu nečekané. S Q3 jsem byl velmi spokojen. Myslím, že obě ta měřená kola byla velmi, velmi dobrá a užil jsem si to. Zatím to byl trochu náročný víkend, nakonec jsme se tam ale dokázali dostat, takže jsem velmi spokojen,“ řekl Verstappen, který si na začátku kvalifikace stěžoval na nedotáčivost svého red bullu.

V první řadě bude spolu s ním Carlos Sainz. Ferrari v průběhu víkendu ukázalo dobrou rychlost.

„Zdají se být rychlí také v závodním režimu. Pro zítřek je to tedy otazník, bude to ale velmi vzrušující.“

Pérez třetí, jeho pozice je ale ohrožena

Třetí čas zaznamenal v australské kvalifikaci druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez. Mexičan je ale vyšetřován za zdržování Nica Hülkenberga v první části kvalifikace.

„Můj první sektor nebyl nejlepší, hlavně první zatáčka v mém posledním pokusu. Netrefil jsem celou pasáž, což je hned desetina, desetina a půl. Jsem ale spokojen. Vzhledem k tomu, jak jsme si vedli, myslím, že je to dobré zlepšení,“ řekl Pérez.

Také Pérez očekává, že Ferrari v závodě potrápí Red Bull.

„Myslím, že zítra budeme mít souboj s Ferrari a zbytkem pole ve svých rukou, protože opotřebení pneumatik bude velmi vysoké. Startovní pozice proto v tuto chvíli není tak důležitá. Trochu jsme pro zítřek změnili naši strategii a uvidíme, kdo z pohledu opotřebení vydrží nejdéle.“