Pole position bych získal i bez Hamiltonova slipstreamu, věří Leclerc

Leclerc zajel nejrychlejší čas v prvním pokusu Q3, když využil Lewise Hamiltona před sebou, který mu ve svém mercedesu rozrážel vzduch. Kvalifikace navíc byla ukončena předčasně po kolizi ve třetí zatáčce, ve které byli Júki Cunoda a druhý pilot Ferrari Carlos Sainz.

Leclerc však věří, že mohl zajet i lepší kolo. „Myslím, že to bylo celkem na ho*** kolo. Ve dvou nebo třech zatáčkách jsem udělal chybu. V posledním sektoru jsem se ale vytáhl za Lewisem, což mi trochu pomohlo. Myslím ale, že bychom na pole position byli asi i bez slipstreamu, byl to dobrý den,“ řekl Leclerc.

Leclerc získal pole position také před dvěma týdny na další městské trati v Monaku. Tam ale v závěru kvalifikace boural a do závodu kvůli poškozenému vozu ani neodstartoval.

„Rozhodně je to velmi dobrý pocit. Na druhou stranu je to opět s červenou vlajkou, přál bych si, abychom to získali na normální trati.“

Monačan zároveň přiznal, že od Ferrari v Baku takovou rychlost nečekal. „Nečekal jsem, že budeme tak konkurenceschopní. Myslím, že jsem se znovu zlepšoval (ve druhém měřeném pokusu, pozn. redakce), ale tak to je a jsem na pole position. Jsem šťastný.“

Pro závod přesto Leclerc na základě delších jízd favorizuje Mercedes a Red Bull.

„Vůz byl celkem dobrý, ale Mercedes a Red Bull mají v závodě něco víc než my, viděli jsme to ve druhém tréninku. Bude to velmi obtížné, protože tohle není Monako, tady mohou předjíždět. Pokusíme se odvést co nejlepší práci a udržet si první místo,“ dodal Leclerc.