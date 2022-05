Pole position bude k ničemu, když nevyřešíme naše problémy s pneumatikami, říká Leclerc

Leclerc se dostal ve třetí části kvalifikace pod tlak svou vlastní chybou v posledním sektoru prvního měřeného pokusu, kdy se roztočil v šikaně před nájezdem na cílovou rovinku okruhu v Barceloně.

Jediný měřený pokus ale následně zvládl a o 323 tisícin porazil Maxe Verstappena z Red Bullu.

Ferrari se v posledních závodech potýkalo s větším opotřebením pneumatik než monopost Red Bullu. V kombinaci s vysokými teplotami, které nyní ve Španělsku panují, by to mohl být pro italskou stáj problém.

„Jsem v silné pozici pro start závodu, v porovnání s Red Bullem jsme se ale v posledních závodech potýkali s pneumatikami,“ řekl Leclerc.

„Max je hned za mnou a když nedokážeme dobře hospodařit s pneumatikami, prohrajeme. Musíme proto zítra odvést dobrou práci.

„Byla to velmi, velmi těžká kvalifikace. Obzvlášť Q3, protože jsem udělal chybu v prvním pokusu. Měl jsem jen jedno kolo, ale to se mi velmi dobře podařilo. Ve svém pokusu jsem měl pár momentů, ale udržel jsem to a z pole position mám velkou radost. Bylo to velmi dobré kolo a také auto bylo skvělé.“

Sainz třetí

Carlos Sainz, který by na domácí trati chtěl získat své první vítězství ve formuli 1, obsadil v kvalifikaci třetí místo. Na svého týmového kolegu ztratil 416 tisícin sekundy.

„Připadá mi zrádnější než loňské auto. To je jeden z důvodů, proč jsem se do toho ještě nedostal. Vidím, že Charles je s tím evidentně spokojenější a hraje si s tím více než já. To mu dává náskok v časech na kolo. Je to ale rychlé auto, což je důležité,“ řekl Sainz.

„Jen si na to musím zvyknout. Zvyknout si na ten pocit, že si mnohem více hrajete se zadní části auta. Dělám své úkoly na simulátoru a na trati pokaždé, když vyjedu. Snažím se zvyknout si na to vyvážení, dostanu se do toho.“