Pokuta až milion eur? Russell takový trest považuje za absurdní, Magnussen by raději utekl

Světová rada motorsportu ve čtvrtek schválila strop pro pokuty, které mohou být udělovány závodníkům. Nově se jedná o milion dolarů, což někteří jezdci považují za absurdní.

Až dosud platilo, že závodník F1 může během závodního víkendu od sportovních komisařů obdržet pokutu až do výše 250 tisíc eur.

Světová rada motorsportu (WMSC) však na včerejším zasedání rozhodla, že se tento strop, který se týká nejen jezdců, ale i dalších účastníků velkých cen (týmů i pořadatelů), posune na částku jednoho milionů eur (asi 23 milionů korun).

Hranice byla posunuta z toho důvodu, že ta předchozí platila již 12 let a podle FIA už nereflektovala současné potřeby motorsportu.

Zatímco stáje jsou v praxi sankcionovány například za nebezpečné vypuštění vozu (uvolněné kolo), tresty se nevyhýbají ani jezdcům. V tomto ohledu nemusíme chodit příliš daleko do minulosti, když Lewis Hamilton dostal v průběhu minulého víkendu v Kataru pokutu 50 tisíc euro (polovinu podmíněně) za to, že během závodu přecházel přes trať.

K novince v oblasti pokut se již vyjádřili někteří jezdci, a to včetně prezidenta Asociace jezdců Grand Prix (GPDA) George Russella.

„Myslím si, že je docela absurdní, že by jezdec mohl dostat pokutu 1 milion eur,“ řekl Russell, kterého cituje Autosport, před víkendovou Velkou cenou USA v Austinu.

„Ve svém prvním roce ve formuli 1 jsem měl pětimístný plat, ale ve skutečnosti to převyšovaly moje náklady, které byly šestimístné, když jsem zaplatil svého trenéra, letenky a asistenta. Pravděpodobně to tak má čtvrtina pole,“ nechal se slyšet pilot Mercedesu.

„Děláme to, co nás baví, takže si na to nestěžujeme. Když ale vezmete jezdce, který jezdí první rok a kvůli nákladům přijde o sto tisíc, a dáte mu pokutu milion... Co se stane?“

Na otázku, zda se jezdci budou novým pokutovým stropem zabývat, Russell odpověděl:

„Určitě. O tom není pochyb. Chceme jen transparentnost a porozumění. Myslím, že už teď se pokuty vymykají kontrole.“

Je to vysoká částka, souhlasí Leclerc

Vedle Russella navýšení pokut před GP USA okomentovali i další jezdci – například Charles Leclerc a Kevin Magnussen.

„Je to obrovská částka,“ prohlásil na tiskové konferenci Leclerc. „Nemám ponětí, za co si někdo vyslouží pokutu jednoho milionu euro. Vždyť někteří jezdci takovou částu ani nevydělají“

„To zní směšně,“ řekl Magnussen. „Charles může odevzdat hodinky, ale já bych zmizel a už by mě nikdy nenašli,“ snažil se odlehčit situaci pilot Haasu, jenž tím odkazoval na hodnotné hodinky značky Richard Mille, které byly vloni Leclercovi odcizeny.