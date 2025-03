Pokud zvýšíme přítlak, náš vůz se stává hůře řiditelným, přiznává Alonso

Zatímco před dvěma lety byl Aston Martin jednoznačně pozitivním překvapením předsezonních testů, letos to bylo spíše naopak.

Stáj ze Silverstone sice v těchto dnech přivítala Adriana Neweyho, ale legendární konstruktér se bude soustředit spíše na stavbu vozu pro sezonu 2026, takže vše nasvědčuje tomu, že rok 2025 bude pro organizaci Lawrence Strolla spíše přechodným.

„Při vývoji vozu jsme dospěli do bodu, kdy je poměrně složité přidat přítlak, aniž by to ztížilo řízení vozu,“ přiznal po testech v Bahrajnu Fernando Alonso, jehož slova cituje web GPblog.

„Na druhou stranu korelace dat a podobné záležitosti byly v pořádku,“ uvedl dále Španěl, z jehož slov vyplývá, že problémy, kterým Aston Martin čelí na dráze, odpovídají údajům z továrny.

Aston byl během příprav v Bahrajnu také jedním z týmů, které najely menší porci kol. Konkrétně šlo pouze o 1656 kilometrů, což byl po Red Bullu druhý nejnižší výsledek. To ale Alonsa neznerzvózňuje.

„Vím, že jsme nenajeli mnoho kol, ale to nás netrápí. Hardware, tedy samotné auto, je v podstatě vůz z roku 2024. Změn doznaly jen vnější a aerodynamické díly. Jinak motor, chladiče, hnací hřídele, zavěšení, to všechno je stejné jako vloni. Nebylo tedy potřeba ujet tolik kol, jako tomu bude v příštím roce (kdy se mění technická pravidla, pozn. red.),“ dodal rodák z Ovieda.