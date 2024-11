Pokud zrovna nepracuji jako sportovní komisař, mohu si říkat, co chci, tvrdí Herbert

Jos Verstappen se v souvislosti s tresty pro jeho syna Maxe v GP Mexika nechal slyšet, že by si FIA měla dávat větší pozor při výběru sportovních komisařů, kteří o penalizacích během velkých cen rozhodují, s tím, že by stewardi neměli být zaujatí.

Ačkoliv Verstappen starší nikoho konkrétně nejmenoval, má se za to, že narážel na Johnnyho Herberta, který byl v poslední době vůči Verstappenovi mladšímu kritický i v médiích, a to i v kontextu jeho přístupu v soubojích s Landem Norrise v Mexiku.

Objevila se proto otázka, zda si veřejnou kritiku jezdců může Herbert z pozice pravidelného sportovního komisaře dovolit.

Třeba samotný Max Verstappen označil Herbertovy poznámky za „abnormální.“

Johnny Herbert je nicméně přesvědčen, že má právo na to, aby veřejně sdílel své názory, pokud zrovna nepracuje jako sportovní komisař.

„Jak jsem vždycky říkal, že během závodního víkendu jsem Johnny Herbert sportovní komisař-profesionál a mimo ně Johnny Herbert expert, který říká, co si myslí,“ uvedl Herbert, kterého cituje web SafestBettingSites.

„Když jsem stewardem, žádné názory nevyjadřuji,“ dušuje se vítěz tří velkých cen.

„Každý má svůj názor. Martin Brundle (bývalý pilot a současný TV komentátor, pozn. red.) má svůj názor. Proč bych nemohl já, když nejsem na závodní dráze? Závodní dráha je mým světem už 50 let. Když tedy úplně nesouhlasím s tím, co vidím na závodní dráze, tak to řeknu. Nejde jen o Maxe. Budu kritizovat kohokoli, pokud budu mít pocit, že je to oprávněné,“ přiblížil svůj pohled Herbert.

„Jestli jsem zaujatý? Ne, samozřejmě, že ne. Nebyl jsem jediný, kdo si myslel, že to Max v Mexiku přehnal. Lando Norris a Zak Brown si to mysleli také...Jos se také vždycky velmi otevřeně vyjadřuje k tomu, co se děje v Red Bullu. Má to být jeho role? Vždyť je to velmi podobné. Pokud máte nějaký názor a chcete ho vyjádřit, tak prostě můžete,“ dodal.