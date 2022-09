Pokud vím, je jeden tým masivně nad rozpočtovým stropem, říká Wolff

Podle velmi silných spekulací Red Bull vloni nedodržel rozpočtový strop.

Auto Motor und Sport (AMuS) přinesl dnes ráno informaci, že dva týmy – zřejmě Red Bull a Aston Martin – vloni nedodržely rozpočtový strop. FIA má zprávu o hospodaření týmů zveřejnit příští týden.

Pokud je překročení do určité úrovně, má jít o malý prohřešek, který by měl být řešen pokutou. AMuS píše o 5 milionech dolarů, ale správně by mělo jít o 5 % rozpočtového stropu, což je v absolutních číslech více – něco přes 7 milionů. Spekuluje se, že Red Bull i tento „limit nižšího trestu“ překročil.

„Je tu strašně moc fám a drbů a my víme, odkud většina z nich pochází,“ řekl Christian Horner pro Sky, aniž by někoho jmenoval.

„Hodně dohadů je ohledně Red Bullu, ale může se to klidně týkat čtyř nebo pět týmů v pitlane.“

Mluvčí Astonu Martin uvedl, že tým „diskutuje s FIA a čekáme na certifikaci“.

„FIA, zejména Muhammad, ukázala poměrně razantní postoj k prosazování nejrůznějších předpisů, takže si myslím, že pokud se teď bavíme o něčem velkém, ukáže stejnou integritu a vůdčí schopnosti jako předtím,“ řekl Toto Wolff.

Šéfa Mercedesu se zeptali, zda jde o velkou věc, nebo tradiční politiku v rámci paddocku.

„Je to obrovská věc,“ řekl Wolff pro Sky Sports. „Nasazujeme použité díly, neprovozujeme to, co bychom chtěli provozovat, a nevyvíjíme to, co bychom mohli vyvíjet. Propustili jsme více než 40 lidí, takže nám v našich organizacích draze chybí.“

„Cesta k rozpočtovému stropu byl obrovská projekt. Ani nevím, za kolik desítek milionů jsme museli restrukturalizovat procesy, abychom byli pod limitem, a pokud to někdo nedělal nebo posouval hranice, každý milion vynaložený nad limit je pro nás obrovská nevýhoda.“

„Přijde mi legrační, že Christian říká, že Red Bull je pod limitem, protože už týdny a měsíce jsou vyšetřováni, takže možná nemluví se svým finančním ředitelem.“

„Ve skutečnosti jsme byli všichni pečlivě vyšetřováni. Pokud víme, je tu tým s menším porušením, které je spíše procedurální, a další tým, který je zásadně masivně nad.“