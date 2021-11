Pokud se Verstappen stane mistrem světa, využije práva jezdit s číslem 1

Od začátku své kariéry ve F1 v roce 2015 Verstappen závodí s číslem 33. Podle pravidel od sezóny 2014 může na svém voze startovní číslo 1 mít pouze mistr světa z předchozího roku. Ten se ale také může rozhodnout po zisku titulu zůstat u svého startovního čísla, které má po celou kariéru.

Startovní číslo 1 se od sezóny 2015 ve F1 ale neobjevilo. Od roku 2014 až na ročník 2016 vládne formuli 1 Lewis Hamilton a ten zůstává věrný číslu 44. Nico Rosberg, který narušil Britovu hegemonii, po zisku prvního titulu ukončil kariéru.

Přesto Hamilton vyjel s číslem 1 na voze, ale jen pro volný trénink. Letos má ale velkého soupeře ve Verstappenovi, který sahá po svém prvním titulu.

„Rozhodně. Kolikrát máte příležitost jezdit s číslem 1? A je to také dobré pro upomínkové předměty, takže je to chytré,“ odpověděl Verstappen na dotaz RaceFans, zda by po zisku titulu využil šance závodit s číslem 1.

Čtyři závody před koncem sezóny vede Verstappen průběžné pořadí o 19 bodů. Svůj náskok navýšil dvěma výhrami v posledních dvou závodech v USA a Mexiku.

„Ve čtyřech závodech se může stát spousta věcí. Vypadá to dobře, věci se ale mohou velmi rychle změnit. Řekl jsem to už po závodě v Mexiku. Už jsem měl na čele i větší náskok a během dvou závodů byl pryč,“ poznamenal 24letý Verstappen.

„Musíme se tedy znovu pokusit tady ukázat to nejlepší a po tomto víkendu se znovu pokusíme vyhrát závod. Můj přístup je každý víkend stejný, nebudeme ho měnit.“

Verstappen také přiznává, že si zatím nedovoluje sám sebe už vidět jako letošního mistra světa. „Je to velmi snadné, když nad tím nepřemýšlíte, nemáte žádné sny nebo něco podobného. Jen se plně soustředím.“