Pokud se v Maďarsku letos pojede, tak bez diváků

V původním kalendáři se grand měla jet na začátku srpna. Hungaroring určitě bude jednou z velmi reálných možností také pro nový kalendář. V Maďarsku je aktuálně necelých 2900 nakažených.

Na okruh každý rok zamíří také velké množství fanoušků z České republiky. Letos se tam ale nedostanou. Okruh potvrdil, že pokud se pojede, tak bez diváků. Pokud jste si již koupili vstupenky, mohou vám být převedeny na rok 2021, nebo vám budou vráceny peníze.

Raději bez diváků než nic

Zpráva přišla poté, co maďarská vláda zakáza akce nad 500 lidí do 15. srpna. Do tohoto limitu se nevejde ani závod za zavřenými dveřmi, ale o tom by se nepochybně dalo jednat. Nešlo by totiž o veřejnou akci. F1 navíc počítá, že veškerý personál bude procházet testy na COVID-19 a budou zavedena další přísná opatření.

„Neustále jsme zdůrazňovali naši ochotu pracovat na bezpečném řešení, které by nám umožnilo přivítat celou rodinu formule 1 na Hungaroringu letos v srpnu, ale nyní je zřejmé, že jakýkoliv závod F1 v Maďarsku se nyní může konat pouze za zavřenými dveřmi,“ uvedl okruh v prohlášení, které cituje Autosport.

„I když to není ideální scénář, věříme, že událost za zavřenými dveřmi, kterou mohou naši fanoušci stále sledovat v televizi, je lepší než vůbec nezávodit.“

Foto: Getty Images / Charles Coates