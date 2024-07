Pokud se to nezmění, doženou nás a on si to uvědomuje, říká na adresu Péreze Horner

V pátek to pro Péreze vypadalo dobře. Podle jeho vlastních slov to byl dost možná nejlepší pátek za celou sezónu. V sobotní kvalifikaci ale museli maršálové opět sbírat trosky jeho vozu.

A protože nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř, boural Pérez už v Q1. Pokud by k nehodě došlo v Q3, tak by z 10. místa měl samozřejmě k bodům blíže než z 16. pozice.

Nehody Péreze nestojí Red Bull jen body ale samozřejmě také peníze. Problémem není jejich nedostatek, ale rozpočtový strop. Když odečteme mandatorní výdaje, zůstane určitý balík peněz, a pokud musíte vyrábět díly navíc (a vůz F1 je opravdu drahá záležitost), můžete pak o to méně vyvíjet. Vývoj je pro Red Bull nyní důležitý. McLaren se dotáhl a příští rok se nemění pravidla.

Pohodlný polštář, ale...

Red Bull má nyní náskok na McLaren 71 bodů, což je hodně. Nemá smysl počítat body, které ještě běhají po okruhu, abychom parafrázovali české přísloví, ale pokud by byl závod dojet tak, jak dopadla kvalifikace, snížil byl McLaren svou ztrátu o 28 bodů – tedy o téměř 40 % (nepočítáme bod za nejrychlejší kolo).

Z toho je patrné, že problémem Red Bullu není ani tak výše jeho náskoku, ale spíše fakt, že sezóna bude ještě dlouhá. Stačí jeden, dva nepovedené závody a polštář je pryč.

„Ještě jsme neměli poradu, ale je zřejmé, že zajel čas, kterým by se pohodlně vešel do první desítky,“ řekl Horner po kvalifikaci pro televizi Channel 4. „Pak začalo pršet a on byl od dvě desetiny od prvního místa.“

„Ale v tu chvíli to samozřejmě začalo klouzat. Pro všechny je to stejné, ale on bohužel udělal docela velkou chybu.“

„Jsme si velmi dobře vědomi toho, že v posledních pěti (v šesti, pozn. redakce) závodech získal Checo pouze 15 bodů, a to je neudržitelné. Pokud se to nezmění, doženou nás a Checo si to velmi dobře uvědomuje.“

„Bude pro něj těžké to ze 16. místa změnit. Ale musíme se snažit, abychom se opět dostali na bodované pozice.“

„Problém, který máme, je, že jezdci ostatních týmů jsou tam nahoře ve dvojicích. Dnes tam máte dva mclareny, dva astony. Dnes tam máte dva vozy RB. Nemůžeme si dovolit mít tak velký rozdíl mezi oběma vozy.“

Red Bull se v Silverstonu rozhodl vyměnit pohonnou jednotku v Pérezově voze po jeho vyřazení v Q1, což znamenalo, že musel startovat z boxů. Horner naznačil, že o tomtéž o tomto víkendu neuvažují.

„Doufejme, že pokud se nestane nic, co by si zasloužilo trest, jako je výměna motoru nebo převodovky, pak se budeme snažit startovat ze startovního roštu.“