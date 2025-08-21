Pokud se Bottas vrátí do F1 s týmem Cadillac, čeká ho na uvítanou penalizace

Valtteri Bottas by měl být brzy představen jako jezdec Cadillacu. V posledním závodě ve F1 dostal penalizaci pro další závod. Bude si ji muset odpykat v prvním závodě příští sezóny?
Valtteri Bottas je už delší dobu považován za favorita na sedačku u Cadillacu. Podle nejnovějších informací byla už dokonce smlouva podepsána a k oznámení má dojít v nejbližších dnech.
Cadillac bude novým týmem a nováček to nemá nikdy jednoduché. V roce 2010 přišly do F1 tři týmy a nebyly to úspěšné premiéry a ani úspěšné příběhy. V první části kvalifikace v Bahrajnu byl z nich nejlepší Timo Glock ve Virginu, který ztratil přes 5 sekund (!).
Debut Haasu v roce 2016 byl mnohem lepší. Grosjean skončil v prvním závodě na šestém místě.
Jak na tom bude Cadillac se dnes nedá odhadnout. Přijdou nová pravidla a do formy týmu se propíše i forma pohonné jednotky Ferrari, kterou bude používat.
První závod a hned penalizace?
Na sociálních sítích se objevily informace, že Cadillac čeká hned v prvním závodě penalizace. Bottas (pokud bude potvrzen) by měl klesnout na startu o pět míst.
Poslední závod ve F1 odjel Bottas vloni v Abú Dhabí. V něm dostal nejdříve penalizaci 10 sekund za kolizi s Pérezem a poté další trest za kolizi s Kevinem Magnussenem. Bottas ale závod nedokončil, a tak mu byl trest přeměněn na trest pro další závod.
V zápise od sportovních komisařů najdeme větu:
Drop of 5 grid positions for the next Race in which the driver participates.
Pokles o 5 pozic na startovním roštu pro další závod, kterého se jezdec účastní.
„Vůz č. 77 se nacházel na vnitřní straně vozu č. 20 (Magnussen) při nájezdu do zatáčky č. 6, výrazně špatně odhadl brzdnou dráhu a kolidoval s vozem č. 20, který vjížděl do zatáčky po běžné závodní stopě.“
Není to jediný takový případ. V roce 2017 Fernando Alonso vynechal Velkou cenu Monaka a místo toho si zkusil Indy 500. V závodě ho nahradil Jenson Button, který dostal za kolizi s Pascalem Wehrleinem penalizaci v podobě poklesu na startu dalšího závodu o 3 místa. Šlo o jeho poslední závod, takže si penalizaci nikdy neodpykal.
V ještě kurioznější situaci se ocitl Robert Švarcman, který dostal penalizaci 5 míst za předjíždění pod žlutou vlajkou v prvním tréninku na GP Mexika. Švarcman ve F1 nikdy nezávodil...
Trest na věčné časy...? Nová pravidla to změní
Dostane tedy Bottas trest?
Pravidla budou mít v příštím roce odlišnou strukturu. Celkem je bude tvořit šest částí. V části B najdeme Sportovní pravidla.
V nové verzi najdeme článek B1.10.4:
Incident(y) během TTCS
V případě incidentu během jakéhokoli TTCS (Total time Classified Sessions) mohou komisaři uložit kteroukoli z níže uvedených sankcí jakémukoli jezdci zapojenému do incidentu:
(...)
g) Pokles o libovolný počet pozic na startovním roštu pro příští sprint nebo závod, kterého se jezdec zúčastní v následujících dvanácti (12) měsících.
Od trestu Bottase sice příští rok uplyne více než 12 měsíců, ale pravidla nejsou retroaktivní. Není možné změnou pravidel zrušit už jednou udělený trest, což potvrdila i FIA.
Mluvčí FIA pro web The Race uvedl: „V současné době zůstává trest v platnosti, protože neexistuje mechanismus, který by umožňoval zpětně změnit trest, který byl uložen podle pravidel platných v daném okamžiku.“
„Změna pravidel (pro rok 2026) má za cíl zabránit podobným neobvyklým situacím v budoucnu.“