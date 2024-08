Pokud pracujete v továrně Red Bullu, dvě slova, která nechcete slyšet, jsou „Adrian odchází,“ říká Kravitz

„Pokud pracujete v továrně Red Bullu, dvě slova, která nechcete slyšet, jsou ‚Adrian odchází!‘“ řekl Ted Kravitz řekl v podcastu Sky F1.

„Dokážete si představit ten dopad? Dopad odchodu Neweyho a jeho možného přestupu do Astonu Martin – poslední spekulace říkají, že s nimi podepsal, což má být oznámeno na konci letní přestávky. Uvidíme, zda je to pravda.“

Když bylo potvrzeno, že Newey odchází, předpokládalo se, že půjde do Maranella. Nyní to tak ale nevypadá.

„Jde spíše o prostředí. Finanční odměna je samozřejmě důležitá z hlediska vaší hodnoty pro tým. Pokud vyhrajete mistrovství světa, vrátíte tuto hodnotu zpět do týmu. Možná byl přesun do Itálie v jeho věku příliš náročný. Možná se nechtěl stěhovat. Je možné, že by nemusel, ale možná to po něm chtěli.“

„Další možností je McLaren – ale proč by se vracel? Pro McLaren už pracoval, mohl by se cítit divně, kdyby se vrátil do Wokingu. Mercedes? Zapadne do prostředí s Jamesem Allisonem? Možná ne. Williams? Není to pro něj v jeho věku příliš náročná práce?“

„Když se podíváte na investice, které Aston Martin udělal, na jejich továrnu... už mají Dana Fallowse, se kterým úspěšně spolupracoval. Mohl by se ho zeptat, jaké to tam je.“

„Zeptal jsem se Fallowse v Maďarsku. Řekl mi: ‚Adrian je neúnavný, nezastavitelný závodník a byl bych překvapen, kdyby se nepřidal k jinému týmu. Spolupráci s ním v Astonu Martin bych uvítal.‘“