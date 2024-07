Pokud Pérez neuspěje ani v Maďarsku, měl by jej Red Bull okamžitě nahradit, tvrdí Button

Bývalý mistr světa Jenson Button se nechal slyšet, že by měl dát Red Bull Sergiovi Pérezovi už jen jednu šanci.

I když Sergio Pérez nedávno prodloužil smlouvu s Red Bullem o další dvě sezony, zdá se, že kvůli nevýrazným výkonům nemá místo v rakouské stáji ani tak jisté.

Média spekulují o údajné klauzili v jeho smlouvě, která má mimo jiné hovořit o tom, že pokud Pérez nebude před letní přestávkou (tedy po Velké ceně Belgie) v průběžném hodhocení jezdců v dosahu 100 bodů od Maxe Verstappena, může s ním tým rozvázat kontrakt.

Momentální situace je přitom taková, že Pérez už nyní na svého kolegu ztrácí 137 bodů.

Bývalý mistr světa Jenson Button se nicméně v kontextu toho nechal slyšet, že by měl Red Bull jednat dříve a nečekat až do Spa, kde se pojede na konci července.

„Je to obrovský problém,“ řekl mistr světa z roku 2009 ve vysílání TV Sky F1 k posledním výsledkům Péreze.

„Jeho poslední víkend (v Silverstone, pozn. red.) byl hrozný. V některých ohledech byl i smolný. Potřebuje ale získávat alespoň nějaké body. I když není přímo za Maxem. Nemohou tuto situaci nechat trvat věčně,“ prohlásil Button na adresu Péreze, který byl jeho týmový kolegou v McLarenu v roce 2013.

„Pokud nebude bodovat ani v příštím závodě, budou ho muset dostat z auta a posadit do něj někoho jiného. Je to těžké, vím, že to pro jezdce není příjemný pocit, ale pro Red Bull je šampionát důležitý,“ dodal bývalý pilot F1.