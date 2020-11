Pokud Pérez nesežene sedačku, bude to tragédie, říká Brawn a hájí hladký povrch v Istanbulu

Sedmý titul pro Hamiltona, pódium pro Vettela a Péreze, kluzký povrch v Istanbul Parku. Velká cena Turecka, která se kvůli pandemii vrátila po 9 letech do kalendáře formule 1, přinesla řadu příběhů.

„Navzdory tomu, že jeho tým v Turecku celý víkend bojoval s rychlostí v chladných podmínkách na kluzkém povrchu, zůstal v závodě trpělivý, strategický a tlačil, když bylo potřeba,“ napsal Ross Brawn o Hamiltonovi.

„Dokázal, aby jeho pneumatiky fungovaly, když jiným ne. Byla to dokonalá ukázka toho, čím je – sedminásobným mistrem světa, který vyrovnal Michaelův rekord.“

„Je to druh dominance, který během kariéry v motorsportu většina lidí vidí jen jednou. Měl jsem to štěstí, že jsem to viděl dvakrát. Pracoval jsem s Lewisem i Michaelem. Jsou to různé postavy, což je skvělé, protože v F1 nechcete monotónní postavy. Lewis se liší od Michaela v tom, jak přistupuje k věcem. V jádru toho ale mají oba talent od Boha.“

Hájí povrch v Istanbulu

Jezdci si v průběhu víkendu stěžovali na nedostatek přilnavosti nového povrchu, který byl na okruhu položen krátce před závodním víkendem.

„Pořadatel a země odvedli fantastickou práci, aby dali okruh do stavu, ve kterém se bude konat senzační grand prix.“

„Jsem si vědom, že jezdci nebyli spokojeni s celkovou úrovní přilnavosti, ale byl to důsledek pozdního rozhodnutí tam závodit, protože byl revidován kalendář, aby reagoval na Covid-19.“

„Jezdci si musí uvědomit, že jde o to, kdo jako první překročí cílovou čáru, takže i když úroveň přilnavosti nebyla vysoká, pro všechny to bylo stejné. Někteří sklopili hlavu a vyrovnali se s tím, jiní to považovali za něco, co je destabilizovalo.“

Na stupně vítězů se dostali Hamilton, Pérez a Vettel, takže všechno velmi zkušení jezdci.

„To, co jsme dnes viděli, byla stará garda, která předváděla své zkušenosti. Mladí ukázali, že se ještě mají co učit. Bylo fascinující sledovat výkon Sebastiana o tomto víkendu.“

Pokud se sportovci nedaří, lidé ho podle Brawna velmi rychle odepíší.

„Neděle nám připomněla jeho hluboký talent. Letos byl trochu ve stínu Charlese a konec jeho manželství s Ferrari není snadný, takže si myslím, že Velká cena Turecka pro něj byla skvělým dnem.“

Na stupních vítězů byl po delší době také Sergio Pérez, který je aktuálně bez sedačky pro příští rok, i když by mohl mít šanci u Red Bullu.

„Pérez podal skvělý výkon a jak jsem již řekl v této rubrice, byla by tragédie, kdyby příští rok nebyl ve F1. Pokud jste tým, který chce konkurenceschopného jezdce maximalizující každou příležitost, Pérez je váš člověk.“