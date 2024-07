Pokud nezískám závodní sedačku v F1, další spolupráci s Haasem jsem otevřen, tvrdí Magnussen

Od čtvrtka je definitivně jasné, že stáj Haas bude mít v roce 2025 úplně novou jezdeckou sestavu. Zatímco odchod Nika Hülkenberga do Sauberu byl oznámen již v dubnu, nyní tým oznámil, že se po probíhající sezoně rozloučí i Kevinem Magnussnem, jemuž vyprší smlouva, která již nebude obnovena.

Pro Magnussena jde o situaci, kterou z minulosti dobře zná. V týmu Haas totiž skončil již po sezoně 2020, kdy byl společně s Romainem Grosjeanem nahrazen mladou jezdeckou dvojící Mick Schumacher/Nikita Mazepin.

„Rád bych s týmem pokračoval. Bylo by skvělé vidět procesů, které se tu v poslední době vytvořily. Myslím si však, že jsou i jiné zajímavé projekty. I v F1 jsou stále volná místa, která by mohla být zajímavá,“ prohlásil Magnussen, kterého cituje Autosport.

„Navíc je pro mě lepší, že mám jasno už nyní,“ uvedl 31letý závodník, který má nyní dost času na to, aby si sehnal závodní angažmá pro příští rok. Ať už to bude v F1, nebo někde jinde.

V tuto chvíli se zdá nepravděpodobné, že by Magnussen získal novou sedačku v F1. Ani to však pro něj není důvod k tomu, aby skončil s kariérou závodního jezdce. Vedle toho má na na co navazovat i mimo svět F1.

„F1 je vrcholem motoristického sportu. Vždycky jsem ale zastával názor, že závody mimo formuli 1 jsou také úžasné. Zažil jsem to v roce 2021, kdy jsem jezdil v seriálu IMSA. Měl jsem docela nabitý program,“ připomněl Magnussen, který si před třemi lety vyzkoušel také 24hodinovku v Le Mans či účast v závodech šampionátu IndyCar.

„Nezapomeňte, že celé moje dětství bylo o tom, abych se dostal do formule 1. Následně jsem v tomto sportu strávil 10 let, takže bylo zajímavé a docela vzrušující vidět v roce 2021 jinou stránku života. A rozhodně to nebylo to děsivé, bylo to vlastně velmi pozitivní a zábavné. Tak trochu mi to ukázalo: 'Vydrž ve formuli 1, jak dlouho můžeš, ale neboj se toho, co je venku'. I život po ní bude dobrý,“ přiblížil dále držitel jednoho pole position a jednoho pódia v F1.

Bude Magnussen spolupracovat s Haasem?

Při oznamování toho, že tým Haas neprodlouží Magnussenovi smlouvu, uvedl jeho šéf Ajao Komatsu, že by měla stáj zájem o služby Dána i do budoucna.

Samotný Magnussen se této myšlence nebrání. Preferoval by však spíše roli poradce, nežli například pozici náhradníka.

„Určitě se na to podívám. Jsem v tomto týmu už mnoho let. Znám jeho fungování velmi dobře. Mám spoustu zkušeností. Bylo by tedy dobré toho nadále využívat, místo abych tento sport úplně opustil,“ řekl na toto téma Magnussen.

„Pokud se mi podaří získat nějakou roli u týmu Haas, znamenalo by to, že jsem jinde žádnou závodní sedačku ve formuli 1 nezískal. V tom případě bych v rámci F1 ukončil kariéru. Nechtěl bych jen jezdit na každý závod (jako náhradník, pozn. red.). Myslím, že být rezervním jezdcem a čekat na to, až si někdo zlomí nohu, není moc vzrušující,“ uzavřel.