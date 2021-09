Pokud není závod, udělme body za kvalifikaci, myslí si Seidl

„Co se týče bodování, určitě by se z toho, co se stalo minulý víkend, mělo něco vyvodit,“ řekl Seidl v Zandvoortu.

Ředitel závodu Michael Masi podle něj již požádal týmy o zpětnou vazbu.

„Jednou z myšlenek je jasně a jednoduše stanovit, že pokud se závod nemůže uskutečnit, tak se pak udělují nebo rozdělují body na základě výsledku kvalifikace, možná poloviční body.“

„Myslím, že je třeba to podrobně prodiskutovat, mně by to nevadilo a také by se to vyhnulo té diskusi, kterou jsme vedli, jestli se kola odjela jen kvůli získání klasifikace, nebo ne.“

„Z mého pohledu je odměňování bodů za výsledek v kvalifikaci, pokud se závod neuskuteční, něco, co bych si dokázal představit, že se zavede. Bylo by to také spravedlivé, protože je to poslední bod během víkendu, kdy jste měli férovou soutěž mezi všemi závodníky.“