Pokud nebude mít Red Bull 30sekundový náskok, tak se něco děje, říká Hamilton

Lewis Hamilton očekává, že se Re Bullu bude v Suzuce dařit. Přesto doufá, že budou rudým býkům blíže.

Red Bull se v Singapuru trápil a přišel o neporazitelnost. V závodě měl solidní rychlost, ale v kvalifikaci se nedostal do Q3.

Sergio Pérez na tiskové konferenci v Suzuce řekl, že místní okruh by měl být pro rakouský tým jedním z nejlepších. RB19 je obzvláště silný v zatáčkách vyžadujících vysoký přítlak a rychlé změny směru.

Hamilton, který seděl vedle něj, Red Bull pochválil a uvedl, že by měl mít v závodě náskok 30 sekund na ostatní.

„Myslím, že pokud nebudou mít 30sekundový náskok, tak se něco děje,“ řekl Hamilton. „Jak řekl Checo, v Singapuru to byl těžký víkend, ale tady by to auto mělo být fenomenální. Dominovali v podstatě na každé trati.“

„Bude celkově skvělé vidět to auto. Normálně sem přijede a je hezké vidět kola, která odjedou. Celý tým a jezdci odvádějí úžasnou práci s balíčkem, který mají.“

„Bude zajímavé sledovat, jak bude víkend probíhat. Doufám, že se jim přiblížíme, a doufám, že nebudou tak rychlí, že budou mít před všemi náskok třicet sekund.“