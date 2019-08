Pokud Mercedes angažuje Ocona, udělá chybu, říká Villeneuve

„Proč by měli příští rok posadit Ocona do Mercedeu? ptá se Villeneuve v rozhovoru pro nizozemský web Formule 1. „Měli by pokračovat s Bottasem.“

„Kolikrát letos získali dvojité vítězství? Bottas měl letos skvělé kvalifikace a závody. Pokud by byl o půl sekundy pomalejší než Lewis, mohli by ho nahradit, ale tak tomu není.“

Podle Kanaďana je angažování Ocona zkrátka příliš velké riziko. „Ještě nic neukázal. Nevím, jak je dobrý, ale nikdy bych to neriskoval.“

Ocon debutoval ve F1 v roce 2016 ve Spa v Manoru. Poté přešel do Force Indie, kde odjel dvě sezóny. Letos pracuje pro Mercedes.

Foto: Getty Images / Charles Coates