Pokud mě to baví, je můj výkon lepší, říká Sainz. S týmovými kolegy se snaží vycházet

Carlos Sainz na rozdíl od některých jiných jezdců nemá problémy poté, co změnil svůj tým.

„Vždy jsem se dokázal dobře přizpůsobit. Už jako teenager,“ řekl Sainz pro Auto Motor und Sport.

„Je to součástí mé DNA. Pomohly mi také zkušenosti. Ve formuli 1 jsem už třikrát změnil tým a vím, jak velký je to úkol. Proto jsem ho nepodceňoval. Svá minima jsem zažil, když jsem přestoupil z Toro Rosso do Renaultu a z Renaultu do McLarenu. Může trvat několik závodů, než se s novým vozem sžijete a využijete ho na maximum.“

„Už jsem o tom mluvil u svých předchozích změn, ale nikdo mi nevěřil. Všichni říkali, že to jako jezdec formule 1 musíte umět. Lidé si to začali uvědomovat až nyní, protože čtyři nebo pět lidí změnilo tým a nebyli tak rychlí jako jejich týmoví kolegové. Nyní všichni pochopili, že to není tak snadné. Zvlášť když závodíte proti kolegům, kteří tým a auto dobře znají.“

Ferrari začalo Sainze připravovat už před prvním závodem. Zavítal do továrny, testoval se starším vozem.

„Lednový test se starším Ferrari mi pomohl v tom, že jsem si mohl zvyknout na volant a na inženýry v mém týmu. Ale Fiorano je velmi úzká trať, auto bylo tři roky staré a jelo se na demo pneumatikách. O vlastnostech vozu se toho příliš mnoho nedozvíte. Ano, přizpůsobil jsem se dobře, ale stále je co zlepšovat. Nejde jen o rychlou jízdu. Téměř v každém závodě jsem v určitém okamžiku dosáhl požadované rychlosti. Důležité je mít rychlost po celý víkend. To je můj cíl pro druhou polovinu sezóny.“

Nejlepší jezdecká sestava?

Mattia Binotto nedávno řekl, že Ferrari má nejlepší jezdeckou sestavu. „Jsme si velmi blízko a od prvního tréninku se vzájemně tlačíme k lepším časům. Vím, jak je Charles silný. Zlepšilo to mou vlastní úroveň, protože chci porazit Charlese. Stále nemám pocit, že jezdím tak konzistentně jako v letech 2019 a 2020. Stále je několik věcí, které chci a potřebuji zlepšit. Ale když se mi něco nepovede, Charles je tam, a když se stane opak, jsem tam já. Díky tomu jsme jako tým tak silní.“

S týmovými kolegy vychází

Sainz prošel několika týmy a jeho týmovými kolegy už byla řada jezdců – včetně Verstappena a Norise.

„Do nového týmu nepřicházím s předsudky nebo nevraživostí vůči týmovým kolegům. Jdu do toho s otevřenou myslí. Je důležité, aby vás práce bavila. Pokud mě baví, je můj výkon lepší. Hádat se s kolegou – proč bych to měl dělat?“

„Nedělá mi to dobře. Funguje to lépe, když se můžete společně smát a vtipkovat o dobrých a špatných kolech v kvalifikaci. Pokud oba pracujeme stejným směrem, atmosféra v týmu je lepší a postupujeme rychleji. Charles je dobrý člověk. Máme stejné zájmy a cíle. Proto si s ním můžete dobře popovídat a společně sportovat nebo hrát šachy. Je nejen rychlý, ale také projevuje velký respekt ke svým týmovým kolegům. Je snadné s ním dobře vycházet.“

Sainzovým vzorem je Fernando Alonso. Dokázal by si představit být v jednom týmu také s ním?

„Dokážu vycházet s každým jezdcem. Nevadilo by mi být Fernandovým týmovým kolegou. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v různých fázích kariéry a jezdíme v různých týmech, je tato šance poměrně malá.“