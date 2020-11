Pokud máme porazit Mercedes, musíme změnit přístup, myslí si Verstappen

„V současné době existuje pár věcí,“ řekl Verstappen v rozhovoru zveřejněném v oficiálním časopise Formule 1.

„Na začátku sezóny jsme vždy příliš pomalí, takže se musíme ujistit, že máme auto, které bude od začátku mnohem konkurenceschopnější. Jak to udělat? Evidentně jsme ho neměli, takže musíme změnit náš přístup. Musíme najít jiný způsob práce.“

„Pokud jde o provozní věci, jsme dobří. Máme opravdu dobré zastávky v boxech, jsme dobří ve strategii.“

„Nemyslím si, že je tam spousta věcí, které nefungují. Chyběl nám ale výkon. Existuje několik věcí, na kterých musíme pracovat, abychom s nimi mohli bojovat.“

„Pokud jde o mě, nikdy jsem si nemyslel, že jsem v souboji o šampionát. Pokud dokončím závod, skončím třetí. Obecně je to místo, kam patříme. Pokud máte na třetím místě ztrátu 60 nebo 10 bodů, nezáleží na tom. Jste pomalejší.“

„Musíme pochopit, proč máme tyto problémy, protože mít tři odstoupení (v době rozhovoru, ve skutečnosti jsou už čtyři, pozn. redakce) není dobré.“

Verstappen však popírá, že by byl stále více frustrován neschopností Red Bullu bojovat s Mercedesem.

„Velmi si vážím toho, čeho dosáhli. Nejsem frustrovaný z Lewise v autě Mercedesu. Upřímně řečeno, 90 procent startovního pole by v tomto autě vyhrálo. Není to nic proti Lewisovi, je to skvělý jezdec, ale vůz je velmi dominantní.“

„Dobře, možná by jiní nebyli tak dominantní jako Lewis, ale akceptujete situaci, ve které se nacházíte a snažíte se ji co nejlépe využít. Nejsem frustrovaný, soustředím se spíše na to, co můžeme udělat, abychom se pokusili je porazit.“