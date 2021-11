Pokud jde o rychlost, byl to jeden z mých nejlepších závodů sezóny, říká Sainz

14:50 | Marc Márquez a Carlos Sainz se zúčastnili natáčení posledních dílů série La casa de papel. Marca přinesla fotografie. | Marc Márquez a Carlos Sainz se zúčastnili natáčení posledních dílů série La casa de papel. Marca přinesla fotografie. odkaz

7. listopadu | Lance Stroll po včerejší nehodě nasadil novou převodovku. Dostane sice penalizaci, ale i tak je poslední.

7. listopadu | Räikkönen dostal napomenutí za to, že pod červenými vlajkami nezajal do boxů. Je to jeho druhé napomenutí. Při třetím v letošní sezóně dostane penalizaci 10 míst.