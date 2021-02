Pokud Hamilton skončí, mohl by Mercedes podle Hornera pokukovat po Verstappenovi

Lewis Hamilton před pár dny podepsal smlouvu pro letošní rok. Ukončil tím spekulace, ale hned začaly nové. Jeho smlouva je jen roční. Skončí na konci letošního roku?

Pokud ano, nahradil by ho zřejmě George Russell. Podle Christiana Hornera ale bude ve hře i Max Verstappen.

„Jsem si jistý, že pokud by se Lewis rozhodl skončit, pak by byl Max přirozeně v horní části seznamu,“ řekl Horner, kterého cituje RaceFans. „Ale mají také George Russella, mají samozřejmě k dispozici i další jezdce.“

Verstappen má smlouvu do roku 2023, ale víme, že to ve F1 nemusí nic znamenat. Marko i Horner navíc potvrzují, že Verstappen má ve smlouvě klauzuli, která by mu umožnila z týmu odejít dříve, pokud Red Bull nepostaví dobrý vůz.

„Všichni jezdci mají záruky výkonu a skutečnost je taková, že ano, samozřejmě. Vždy to tak bylo. Existuje výkonový prvek související s Maxovou smlouvou. Podrobnosti bychom ale neradi uváděli. V žádném případě to nesouvisí s pohonnou jednotkou.“

„U všech těchto věcí platí, že nelze nutit jezdce, který nechce v týmu zůstat... je to více o vztazích než o smlouvách. Podle mých zkušeností vytáhnete smlouvu ze zásuvky jen když máte problém.“

„Vztah s Maxem je velmi silný. Věří v projekt. Věří v to, co děláme. Vidí investice, které Red Bull udělal kvůli nedávnému závazku v oblasti pohonných jednotek. Věří v lidi v týmu a v práci týmu.“

„Jsem přesvědčen, že nebudeme muset odkazovat na žádná smluvní ustanovení. Nakonec bude na nás, abychom poskytli konkurenceschopné auto. To je to, co chce, to je to, co chceme. Potřebuje to on i my. V tomto ohledu jsme tedy na stejné lodi.“

„Pro rok 2022 neexistují žádné záruky. Je to čistý list papíru. Dá se očekávat, že pokud dojde k významnému promíchání v rozložení, bude to s touto velkou změnou pravidel.“