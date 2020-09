Pokud Grosjean přijde o sedačku u Haasu, zamíří zřejmě do formule E nebo WEC

Haas má podle svého šéfa seznam asi 10 jezdců, kteří by mohli příští rok za tým jezdit. Některá jména není těžké uhádnout – jsou to Sergio Pérez, mladíci Ferrari z formule 2 a v poslední době se také začalo skloňovat jméno Louis Delétraz. Pro Haas už pracuje, nyní absolvoval 24 hodin Le Mans a ve formuli 2 jezdí za tým Charouz. Mimo hru nemusí být ani Nico Hülkenberg.

Obecně se předpokládá, že Romain Grosjean skončí. U Kevina Magnussena je situace také nejistá.

„Je zřejmé, že ve formuli 1 nezbylo mnoho sedaček a existuje mnoho kandidátů, takže chápu úhel pohledu Haasu,“ řekl Grosjean pro Autosport.

Pokud Grosjean přijde o sedačku u Haasu, jeho šance jinde jsou prakticky nulové. Místo by mohlo být jen u Alfy Romeo a to pouze teoreticky.

„Existují možnosti i jinde, což může být zajímavé. Ale formule 1 je formule 1.“ Grosjean připomenul, že do Soči přijíždí formule 1 z Mugella a řídit vozy formule 1 na okruhu, jakým je Mugello, je unikátní.

„Jsme stále na začátku roku, stále máme před sebou mnoho závodů, takže příliš nespěchám.“

Grosjean má představu, kam by v případě odchodu z F1 zamířil.

„V Americe je IndyCar očividně krásný šampionát, ale ovály mě moc nelákají,“ řekl Grosjean. „Dokonce mě děsí, takže na ovály nechci.“

„Ale myslím si, že v budoucnu mohou být pěkné hypercary v 24 hodin Le Mans a vytrvalostní závody. Formule E je rozhodně možnost. Je tam několik dobrých jezdců a některé dobré týmy.“

Kevin Magnussen řekl, že je otevřený všem možnostem.

„Posledních pár let jsem měl s Haasem skvělý čas a nevadilo by mi v tom pokračovat,“ řekl Magnussen.

„Ale jsem také vášnivým závodníkem a rád bych v budoucnu prozkoumal další věci. Vždy jsem chtěl dělat jiné věci než formuli 1, ale ten čas přijde. Nevím, zda to bude příští rok nebo dále v budoucnu. V tuto chvíli je docela nejisté, co se stane. Nedokážu říct, jakým směrem se to bude ubírat.“