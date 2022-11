Pokud Ferrari přijde o druhé místo, bude to trapné, říká Villeneuve

Villeneuve nechápe, proč Max Verstappen odmítl žádost svého týmu, aby před sebe pustil Sergia Péreze.

„Red Bull, tým, který pro Maxe Verstappena tolik znamenal, požádal o protislužbu za všechnu práci, kterou pro něj Sergio Pérez udělal,“ napsal Jacques Villeneuve pro Formule1.nl.

„Body navíc pro Péreze by byly důležité pro tým, který má rád, když jeho jezdci skončí na prvním a druhém místě. Nechápu, proč Verstappen tuto žádost nevyslyšel.“

„Leclerc požádal tým, zda by ho Sainz mohl v závěrečných fázích závodu pustit před sebe, protože chce v šampionátu skončit druhý. Chápu, že k tomu Ferrari nepřistoupilo. Alonso jel sekundu za Leclercem, riziko by bylo příliš velké. V tu chvíli bylo pro Ferrari jako konstruktéra nejdůležitější získat třetí a čtvrté místo v závodě.“

„Pérez se na totéž zeptal Verstappena a Verstappenovu reakci nechápu. Proč si dělá starosti s tím, zda skončí šestý nebo sedmý? Pro něj se tím nic nezmění, ale pro Péreze a tým by to byl rozdíl a Pérez mu v minulosti tolik pomohl. Nebylo to tak, že by se Max musel vzdát umístění na stupních vítězů, jako tomu bylo v případě Sainze a Leclerca.“

Villeneuve také pochválil Russella, který podle něj „chytře kontroloval oba závody“. Všímá si rovněž formy Mercedesu.

„Mercedes je najednou velmi rychlý, a to i na rovinkách, kde byl Red Bull letos poprvé zcela nekonkurenceschopný. Zajímalo by mě, kde se to najednou vzalo. Letos tu nebyl tým, který by to dokázal otočit tak jako Mercedes, což je velmi působivé.“

Mercedes v Brazílii snížil ztrátu na Ferrari na 19 bodů. „Pokud by Ferrari přesto přišlo o druhé místo v šampionátu konstruktérů, bylo by to trapné,“ uvedl Villeneuve.

„Měli by bojovat s Red Bullem, ale něco tam nefunguje. Rozhodování v kvalifikaci bylo také nejasné – Leclerc tvrdí, že neprší, ale tým tvrdí, že prší. To mi přišlo divné. Jako by tam seděli roboti a jen počítali. Mimochodem, nezapomínejme, že Sainz i Leclerc odjeli velmi silný závod.“

Kritika Strolla a FIA

Villeneuve se nevyhnul ani tradiční kritice svého krajana. Všímá si souboje Lance Strolla s týmovým kolegou Sebastianem Vettelem ve sprintu.

„Trochu jsem se také rozčílil nad Lancem Strollem a systémem trestů FIA. Verstappen dostal pětisekundovou penalizaci, zatímco Hamilton mu nedal žádný prostor. Bylo to agresivní z obou stran, podle mého názoru šlo o závodní incident.“

„Lance Stroll však v sobotu dostal desetisekundovou penalizaci za život ohrožující manévr. Způsob, jakým se pohybuje a blokuje, je prostě špatný. To není závodění. Udělal to v Austinu, v Mexiku byl agresivní s Gaslym a teď tohle. FIA to netrestá dostatečně tvrdě a to ani v doprovodných sériích, a pak se to děje pořád. Sebastian Vettel, jeho týmový kolega a oběť incidentu, byl opravdový gentleman. Ale nemyslím si, že Fernando Alonso bude příští rok tak klidný.“