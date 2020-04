Pokud Ferrari nechce šetřit, mělo by z F1 odejít, myslí si Ralf Shumacher

Ferrari a Red Bull jsou proti dalšímu snižování rozpočtového stropu pod aktuálně navrhovanou hranici 145 milionů dolarů. Ferrari argumentuje, že velké týmy nesou náklady na vývoj dílů, které si menší týmy kupují a také sociálními aspekty – v případě nižšího rozpočtového stropu by museli v Maranellu propouštět.

„Postoj Ferrari je otravný a nepříjemný,“ řekl Ralf Schumaher pro německou Sky. „Všichni máme před sebou nejistou budoucnost, dokonce i velké týmy. Formule 1 je v tuto chvíli příliš drahá, a pokud Ferrari nechce snížit náklady, mělo by jít.“

Diskutuje se o snížení stropu na 125, 120 milionů. Někteří jsou radikální a chtějí dokonce jen 100 milionů.

„Rozpočtový strop by měl být výrazně pod 90 miliony euro. Když jsem v roce 1997 jezdil v Jordanu, měli jsme na utrácení 36 milionů euro, fungovalo to a byla to legrace.“

Schumacher také promluvil o svém krajanovi. Přidal se na stranu těch, kteří vidí Vettela u McLarenu. Pokud by Vettel z Ferrari odešel, je podle něj nutné si položit otázku, jaké další alternativy Vettel má kromě McLarenu.

„Pokud si nevymění místo s Lewisem Hamiltonem, nevidím jinou cestu, nebo jiný tým, ve kterém by mohl vyhrát závody.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson