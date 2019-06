Pokud dostanu auto, které vyhrává, tak se do F1 vrátím, říká Alonso

Fernanda Alonsa letos čeká ještě devět závodů. Dva na motokárách, o těch dalších můžeme jen spekulovat. Není ani jasné, co bude dělat příští rok. Stále hlasitěji se mluví o Dakaru.

Mohl by se Alonso vrátit do F1? „Pokud jde o budoucnost, jsem otevřený zajímavým nabídkám,“ řekl Alonso časopisu Man in Town. „Pokud se rozhodnu vrátit do formule 1, bude to jen v případě, že bude možné vyhrát titul. Nemám zájem o projekty, které začínají od nuly.“

„Chci auto, které by okamžitě dokázalo zvítězit. Pokud se formule 1 stane opět atraktivní, nemám pochyb, že se vrátím.“

Alonso potvrdil, že v minulosti jednal s Mercedesem. „V roce 2016, kdy se Nico Rosberg rozhodl skončit, jsem mluvil s Toto Wolffem. Ale nikdy jsme nedosáhli dohody.“

Foto: Toyota Gazoo Racing