Pokud dá Audi přednost Bottasovi před Schumacherem, tak tomu nebudu rozumět, říká Marko

Konzultant Red Bullu Helmut Marko promluvil o situaci Micka Schumachera, který neúspěšně usiluje o návrat do F1.

Po svém konci v F1 na konci sezony 2022 Mick Schumacher stále usiluje o to, aby se do královny motorsportu vrátil.

Zatím to však s jeho šancemi nevypadá příliš dobře. Jediné zbývající místo, které zbývá pro sezonu 2025 doplnit, se nachází u stáje Sauber, která se brzy promění na tovární tým Audi.

A ačkoliv by se Schumacher coby německý pilot týmu Audi mohl hodit, poslední spekulace hovoří o tom, že by v Sauberu měl pokračovat 35letý veterán Valtteri Bottas, jenž by tak měl vytvořit jezdeckou dvojici s Nikem Hülkenbergem.

K situaci Schumachera, který momentálně vedle role náhradníka Mercedesu působí v seriálu FIA WEC, se nyní vyjádřil poradce Red Bullu Helmut Marko.

„Myslím, že vůz Audi (stále ještě pod názvem Sauber, pozn. red.) v příštím roce určitě nebude vítězným vozem. To znamená, že by nebyl žádný tlak ani na Audi, ani na jezdce (Schumachera),“ prohlásil Marko v rozhovoru pro německou televizní stanici RTL/ntv web a sport.de.

„Šlo by o dobré srovnání s Nikem Hülkenbergem, a pokud by jeho výkony nebyly dobré, vždy je možné udělat změnu pro sezonu 2026,“ poznamenal bývalý pilot F1.

„Nevím přesně, ale pokud je situace opravdu taková, že Valtteri Bottas dostane šanci, pak je pro mě celá věc ještě nepochopitelnější. Myslím, že pokud Schumacher toto místo nezíská, pak pro něj formule 1 definitivně skončila,“ dodal Marko.