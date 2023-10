Pokud bychom kontrolovali všechny desky, čekali byste na výsledky až 8 hodin, říká FIA

FIA odhalila některé další detaily ohledně měření tloušťky desek v Austinu.

Leclerc a Hamilton byli po Velké ceně USA diskvalifikováni kvůli přílišnému opotřebení kluzné desky. Její tloušťka je 10 mm a po závodě nesmí být menší než 9 mm.

Podle Auto Motor und Sport bylo v případě Leclerca opotřebení 1,3 mm – tedy 0,3 mm mimo pravidly povolenou toleranci. V případě Hamiltona to měly být až 2 milimetry. FIA ale oficiální hodnoty neuveřejnila.

Technický ředitel FIA Tim Goss však prozradil, že se FIA původně chtěla podívat jen na desky Leclerca a Hamiltona. Výběr to nebyl úplně náhodný. FIA má přístup k datům a vidí tak, které vozy „klesají“ k trati až příliš a mohou tak mít problémy s opotřebením desky.

„Vybrali jsme dva vozy pro kontrolu po závodě a zkontrolovali je,“ řekl Goss pro Sky.

„Kontrola zabere nějaký čas. Při ní jsme zjistili, že nevyhovují pravidlům. To v nás vyvolalo určité obavy. Chtěli jsme se pokusit pochopit, zda je problém systematický a má něco společného s daným závodem, nebo s podmínkami v daném závodě.“

„Rozhodli jsme, že vybereme další dva týmy a další dva vozy, což byli shodou okolností Verstappen a Norris, a zkontrolujeme je.“

„Poté, co jsme zkontrolovali tyto dva vozy, jsme zjistili, že byly v souladu s pravidly a vše bylo v pořádku.“

Neúspěšnost 50 % vedla k názorům, že FIA měla kontrolovat i další vozy. Podle Gosse to ale není tak jednoduché.

„Je to víc než jen strčit pravítko nebo hloubkoměr do díry a změřit tloušťku desky. Ve skutečnosti musíme část vozu rozebrat. Kontrola trvá asi půl hodiny. Kdybychom měli dvě posádky, které by to dělaly, tak by nás čekalo pět hodin práce, než bychom zkontrolovali všechny vozy. Poté bychom vozy nahlásili sportovním komisařům.“

„Je možné, že by výsledky závodu byly 6, 7 nebo 8 hodin po jeho skončení. Myslím, že pro sport je to nepřijatelné.“