Pokud bychom bojovali o titul, důkladně bych se na to podíval, říká Wolff o odstoupení Cunody

AlphaTauri vydala prohlášení, ve kterém odsoudila konspirační teorie, že Cunoda zastavil na trati úmyslně, aby mohl Verstappen zajet do boxů pod virtuálním safety carem.

„Pokud bychom bojovali o titul, bylo by to něco, čím bych se důkladně zabýval,“ řekl Toto Wolff, kterého cituje Sky Sport na dotaz, zda to měla FIA prošetřit.

„Nyní si myslím, že je potřeba vyšetřit, co je nutné pro bezpečnost jezdců a všech na trati.“

Júki Cunoda nakonec dostal jen napomenutí za jízdu s uvolněnými pásy. Bohužel pro něj to bylo páté napomenutí v sezóně, a tak by ho měla v Monze čekat penalizace 10 míst.

„Jezdec zastavil, odepnul pásy, projel celé kolo, přijel, problém nevyřešil, pásy mu opět zapnuli a on vyjel a znovu zastavil. Pravděpodobně to změnilo výsledek závodu, který jsme možná mohli vyhrát.“